Nasce “Vimercate Sì”, futura lista civica con lo zampino del sindaco. Per ora è un laboratorio di idee, ma lo sbocco certo è quello di diventare una civica in corsa alle elezioni amministrative di Vimercate del prossimo anno.

Lo zampino del sindaco Sartini

Una lista che guarda all’Amministrazione 5 Stelle uscente e in particolare al sindaco Francesco Sartini. Talmente vicina (ma non si esclude che possa essere addirittura alternativa a quella del Movimento 5 Stelle) che il sito Internet che racconta della nascita, dei primi passi e delle intenzioni future di ” Vimercate Sì” è stato registrato proprio dal primo cittadino in carica, che figura come amministratore.

Vicinanza a amministrazione 5 Stelle in carica

Lo stesso coordinatore, Flavio Strapazzon, 55 anni, orenese, conferma la vicinanza di intenti con l’Amministrazione pentastellata anche se ribadisce l’autonomia del movimento, l’apartiticità e l’apertura a chiunque voglia portare idee per il bene della città.

I fondatori di “Vimercate Sì”, spiegano di essere “un gruppo di cittadini di Vimercate appassionati della nostra città, uniti dall’affetto per il nostro territorio e animati da uno spirito di servizio per la città. Desideriamo promuovere una Vimercate sempre più curata, più attrattiva, più vivace e giovane”.

“Questo laboratorio di idee vuole rilanciare con nuove idee e nuove energie – si legge ancora – i risultati ottenuti con l’impegno e il lavoro dall’attuale Amministrazione, apprezzando il ruolo di discontinuità con il passato (chiaro il riferimento alle precedenti amministrazioni di centrosinistra, ndr)”.

Primo passo verso una civica

“C’è l’intenzione di creare una lista civica in vista delle elezioni del prossimo anno – ha spiegato ancora il coordinatore – Confermo una vicinanza al lavoro svolto dall’Amministrazione 5 Stelle. Vorremmo dare il nostro contributo per garantire una continuità, pur mantenendo l’indipendenza”.

Di più non aggiunge. Il resto lo fa il web. Basta infatti, come detto, una veloce ricerca per scoprire che il sito Vimercatesi.it è stato registrato nel maggio scorso proprio dal sindaco Sartini. Più esplicito di così…

“Impegnarsi in prima persona”

“Siamo convinti che si possa fare sempre meglio e crediamo ci si possa impegnare per il proprio Comune mettendo in rete le idee migliori – prosegue Strapazzon, che insiste sull’importanza dell’impegno in prima persona da parte dei cittadini – Pensiamo non sia sufficiente delegare. Il Laboratorio di Idee ha questo scopo: raccogliere idee dai cittadini, diffonderle nella città e impegnarsi per realizzarle. Siamo un gruppo di cittadini apartitico aperto a tutti, senza alcuna distinzione di etnia, fede politica e religiosa” .

Tre passi per il futuro

Tre i passi che i promotori hanno messo in campo o si accingono a compiere. Innanzitutto la distribuzione (nei prossimi giorni) di un giornale informativo che lancia anche un appello ai vimercatesi che vogliano dare il loro apporto.

In secondo luogo, il lancio di un sondaggio, sempre attraverso il sito, che chiede di immaginarsi il futuro sindaco d di stilare un elenco di tre priorità per la città.

Infine, una serie di incontri, per il momento online (sulla piattaforma Zoom) alla luce delle limitazioni imposte dalla pandemia, aperti a tutti i cittadini, su alcuni temi. Il primo incontro è già fissato per giovedì,17 dicembre, alle 21, e non a caso tratterà un tema in cima ai pensieri dei fondatori del movimento: «Ambiente ed energia: Il nostro benessere dipende anche dal territorio in cui viviamo».

