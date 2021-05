Viene arrestata e nasconde la droga sotto i tappetini dell’auto dei carabinieri.

In manette una 33enne

E’ finita in manette la donna di 33 anni fermata dai carabinieri dopo un inseguimento in auto. Nella serata di ieri, martedì 25 maggio, i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Vimercate, impegnati in un servizio di pattugliamento, hanno intimato l’alt ad una Fiat Punto che stava transitando a Bellusco, in via per Mezzago. A bordo, due uomini e una donna.

Inseguimento in auto

I tre però non si sono fermati. Il conducente ha tirato dritto a tutta velocità. I militari si sono lanciati all’inseguimento terminato lungo la Sp2 in direzione di Vimercate. Qui i tre sono stati fatti scendere dalla Punto.

La donna ha consegnato una piccola parte della droga

A quel punto la donna ha consegnato spontaneamente ai militari un involucro in cellophane contenente 0,5 grammi di cocaina. I Carabinieri hanno però deciso di proseguire i controlli alla caserma di Vimercate, per poter far perquisire la 33enne da una carabiniera.

Ha tentato di liberarsi di 28 grammi di eroina nascondendoli sotto i tappetini

Durante il tragitto verso Vimercate, però, la donna ha tentato di liberarsi di un altro involucro contenente ben 28 grammi di eroina, cercando disperatamente di nasconderlo sotto un tappetino dell’auto di servizio dei carabinieri. Operazione che non è sfuggita ai militari, che hanno quindi recuperato anche il secondo involucro.

Agli arresti domiciliari

La donna è stata dichiarata in arresto. Provvedimento che è stato convalidato nella mattina di oggi, mercoledì, dal Giudice del Tribunale di Monza, che ne ha disposto gli arresti domiciliari.