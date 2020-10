Nascondeva droga e contanti in cantina, arrestato un 40enne

Nascondeva cocaina e contanti in cantina, arrestato un 40enne. L’uomo, residente a Busnago, teneva la cocaina in un condominio di Ornago.

L’arresto

Le manette sono scattate nella serata di sabato. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vimercate sono intervenuti in seguito a numerose segnalazioni effettuate dai condomini di un complesso residenziale di Ornago. Quest’ultimi, negli ultimi giorni, avevano notato un insolito andirivieni di estranei, che si recavano nel piano seminterrato del palazzo, dove si trovano le cantine. Nella serata di sabato i militari hanno deciso di approfondire la situazione, effettuando un controllo per verificare quanto segnalato. Fuori dallo stabile hanno notato un’autovettura in transito, condotta da un soggetto già noto per aver commesso reati attinenti gli stupefacenti e non residente in paese. Il 40enne, residente a Busnago, è stato immediatamente sottoposto a controllo ed è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina che, alla vista dei Carabinieri, ha cercato di nascondere sotto il tappettino dell’auto.

Il ritrovamento in cantina

Scoperto dai militari, l’uomo ha ammesso di essere in possesso di una cantina all’interno del palazzo. Immediatamente è scattata la perquisizione del locale, all’interno del quale i Carabinieri hanno rinvenuto 19 palline di cellophane, contenenti cocaina e pronte per essere spacciate sulla piazza locale. Insieme alla droga i militari hanno recuperato anche un bilancino elettronico di precisione, utile per preparare le dosi, e numerose banconote, per un totale di circa 3.000 euro, denaro proveniente dall’attività di spaccio. L’uomo è stato quindi tratto in arresto. Nella mattinata di lunedì il Tribunale di Monza ha convalidato l’arresto, sottoponendo il 40enne alla misura cautelare dell’obbligo di dimora presso il proprio Comune di residenza, ossia Busnago.

