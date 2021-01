Dall’inizio del 2021 a Usmate Velate sono stati accertati tredici nuovi positivi al Coronavirus. La conferma arriva dall’Amministrazione comunale che questa mattina, sabato 9 gennaio, ha diffuso un aggiornamento in merito all’emergenza sanitaria in corso.

Nei primi nove giorni del 2021 accertati 13 nuovi positivi a Usmate Velate

I tredici cittadini risultati positivi al virus Covid-19 si trovano ora in isolamento. I nuovi contagi vanno sommarsi a quelli riscontrati nei mesi precedenti toccando complessivamente quota 460 positivi da inizio pandemia a oggi.

“Un dato che conferma la preoccupante circolazione del virus anche nel nostro Comune – afferma Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate – L’allerta deve rimanere massima, così come è fondamentale il rispetto delle regole previste per la zona Arancione. Da parte dei miei concittadini ho riscontrato senso di responsabilità durante il periodo delle festività natalizie, un comportamento per il quale mi sento di ringraziarli”.

Nuova giornata di test rapidi

Intanto ieri, venerdì 8 gennaio, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il team di Lombarda Sport e grazie al supporto del Gruppo Comunale di Protezione Civile, ha promosso una nuova giornata di test rapidi presso il Centro Sportivo di via Luini.

Complessivamente sono stati 43 i cittadini che si sono sottoposti al tampone rapido (test antigenico), a nessuno è stata riscontrata positività a Coronavirus.

