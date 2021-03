Nek a Biassono per un evento benefico

Nek si è esibito a Biassono per un evento benefico.

Nek a Biassono

Il cantante ha fatto tappa a Cà de Bossi per un evento benefico a sostegno del Banco Alimentare insieme agli amici del Talent Yard. L’artista da tempo è testimonial del Banco Alimentare e ha accettato di prestare volto e voce come omaggio all’impegno di tanti volontari impegnati in questi mesi di emergenza causati dalla pandemia da Covid-19. A fare da supporto alla performance sono stati gli artisti della band Lokomotion insieme alla Zurawski Band. “Abbiamo ospitato questo evento a sostegno del Banco Alimentare – spiega Matteo Zurawski, socio fondatore del Talent Yard – E’ arrivato Nek da Sassuolo ed è stato contentissimo di suonare qui da noi e noi di ospitarlo. E’ stata una diretta sul canale della band Lokomotion, con cui il Banco Alimentare ha organizzato l’evento. Super onorati di aver avuto un personaggio del genere a Biassono in questa villa che è nata appositamente per ospitare e crescere il talento”.

Talent Yard

Talent Yard è un’associazione culturale e sportiva no profit dedicata alla crescita di giovani talenti, imprenditori, start up innovative attraverso corsi, masterclass e spazi di co-working aperta a collaborazioni con qualsiasi altra associazione di cittadini che intendesse perseguire finalità comuni. Nata nel 2019, con sede in Villa Cà de Bossi, è diventato un centro fervente di aggregazione che mette a disposizione un ventaglio di experience di canto, musica, teatro, lingue e Masterclass, grazie al contributo artistico della Zurawski Band e di tanti artisti, che fino a poco prima del lockdown ha proposto e realizzato serate di Tango Argentino, tornei di Burraco, laboratori per bimbi, meeting aziendali, prove del coro biassonese dell’Anpi, eccetera.