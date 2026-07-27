In manette un 40enne italiano che nel garage di casa aveva una pistola mitragliatrice, due pistole e un fucile a canne mozze con matricole abrase, oltre 7 kg di cocaina e hashish

Nel box della sua abitazione a Nova Milanese aveva un vero e proprio arsenale di armi: una pistola mitragliatrice, due pistole ed un fucile a canne mozze, tutte con matricola abrasa, oltre che 7 kg di sostanze stupefacenti.

Nel box aveva un arsenale di armi e 7 kg di droga: arrestato

Sono dunque scattate le manette per un 40enne italiano, con precedenti penali e di polizia, ritenuto responsabile dei reati di detenzione di armi da guerra e comuni da sparo clandestine con relativo munizionamento, nonché di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento degli agenti della Squadra Mobile di Milano è partito lo scorso giovedì 23 luglio, in occasione di un’attività investigativa mirata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti e della criminalità in genere, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Monza. I poliziotti hanno notato un uomo dirigersi con atteggiamento sospetto verso un garage situato al piano interrato del complesso residenziale in cui abita. Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato di allontanarsi e di disfarsi delle chiavi del box, ma è stato immediatamente bloccato.

Il dettaglio del materiale sequestrato

Nella successiva perquisizione del garage i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di materiale illecito. In particolare, i poliziotti hanno recuperato una pistola mitragliatrice con matricola abrasa munita di relativo silenziatore, due pistole clandestine anche queste con matricola abrasa, un fucile a canne mozze e numeroso munizioni di vario calibro.

All’interno del box sono stati inoltre sequestrati circa 3 kg di cocaina, 4 kg di hashish, sostanza da taglio, materiale per il confezionamento dello stupefacente e ulteriore equipaggiamento ritenuto funzionale all’attività criminale. Nel box era presente anche uno scooter risultato rubato.

Al termine delle attività di polizia giudiziaria, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trasferito al carcere di Monza, in attesa dell’udienza di convalida.