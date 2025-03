Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Seregno hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 38enne albanese, da tempo residente a Seregno, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel box di casa aveva oltre due chili di cocaina

Durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, i militari hanno notato l’uomo aggirarsi a piedi nei pressi di un giardino pubblico in via Vitale. L’atteggiamento sospetto mostrato durante il controllo ha indotto i militari a procedere con una perquisizione presso la sua abitazione.

All’interno dell’autorimessa dell’abitazione, sono stati trovati e sequestrati oltre 2,2 chilogrammi di cocaina e oltre 750 grammi di marijuana, suddivisi in più involucri, insieme a materiale per il confezionamento delle dosi.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti specifici, è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Monza, portanto in carcere a Monza. L’arresto è stato convalidato all’esito dell’udienza.