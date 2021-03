Nel pomeriggio atteso vento forte, a Seregno chiusi i parchi e il cimitero. Lungo le strade alberate è vietata la sosta dei veicoli.

Dalle 12 e fino alle 18 di questa sera, martedì 16 marzo, sul territorio di Monza e Brianza la Protezione civile ha emesso un’allerta arancione per rischio vento forte. In base alle ultime previsioni le raffiche potrebbero arrivare a sfiorare i 60 Km/h mentre tra il tardo pomeriggio e la sera il vento sarà in attenuazione su tutto il territorio regionale.

Proprio per questo occorre prestare la massima attenzione. Il sindaco di Seregno in considerazione dell’allerta del Centro Monitoraggi di Rischi Naturali di Regione Lombardia ha chiuso, dalle sette di questa mattina e fino a nuova comunicazione, per ordinanza sindacale, i parchi e giardini pubblici recintati e i cimiteri cittadini (fatte salve le operazioni improrogabili e l’accoglienza di funerali).

Sull’intero territorio comunale di Seregno è fatto divieto di accesso ai parchi non recintati e alle piste ciclabili alberate. Lungo le strade alberate è vietata la sosta dei veicoli.