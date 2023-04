Nel weekend quattro automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza

Quattro automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica e un quinto sanzionato con il ritiro della patente perché trovato in possesso di sostanza stupefacente.

E' il risultato del servizio di controllo straordinario tenuto nel weekend dai Carabinieri della Compagnia di Desio nei comuni di Lissone, Varedo e Desio.

In particolare i militari hanno svolto diversi posti di controllo lungo le principali arterie stradali, atti a prevenire il fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Durante il servizio sono state complessivamente controllate 13 autovetture e 45 persone.

Per un automobilista disposto il sequestro della vettura

Nel corso dell’attività, come detto, sono state denunciate quattro persone per “guida in stato di ebbrezza”. In particolare nei confronti di un conducente è stato anche disposto il sequestro dell'autovettura perché sorpreso alla guida con un tasto alcolemico di gran lunga superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Un quinto trasgressore è stato sanzionato con il ritiro della patente perché trovato in possesso di sostanza stupefacente, motivo per cui il suo nominativo verrà segnalato all’Autorità Amministrativa.