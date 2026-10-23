Nella casa di Seregno nascondeva oltre 10 kg di droga: pusher arrestato

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Nella sua casa aveva oltre 10 kg di droga e un totale di 1.265 euro in contanti, per questo un cittadino italiano di 33 anni è stato arrestato a Seregno dagli agenti della Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, condotta dagli Agenti della Squadra mobile, è scattata dopo una segnalazione arrivata all’applicazione YouPol, nella quale il 33enne, residente nel comune brianzolo, è stato indicato quale soggetto dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti di tipo sintetico, in particolare ketamina e pastiglie di MD.

Le indagini e la perquisizione

Dagli approfondimenti effettuati sul suo conto, è emerso che il 33enne tra il 2016 ed il 2017 era stato denunciato all’Autorità giudiziaria per aver partecipato a rave party nelle province di Torino e Milano e che, anche di recente, aveva avuto frequentazioni con altri soggetti evidenziatisi nel medesimo contesto, alcuni dei quali con precedenti per spaccio.

Viste le informazioni raccolte, nelle prime ore della mattinata di ieri gli operatori della Squadra Mobile hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, rinvenendo circa 6,4 kg di ketamina, 2,77 kg di pastiglie di MD, corrispondenti a circa 5.000 compresse, 1,75 kg di hashish e oltre 11 grammi di cocaina, per un quantitativo complessivo superiore ai 10 kg.

Sequestrati strumenti e contanti

Nel corso della perquisizione, gli investigatori hanno inoltre rinvenuto e sequestrato diversi strumenti per la pesatura e il confezionamento delle sostanze stupefacenti, tra cui bilancini di precisione, un macchinario per il sottovuoto e altro materiale utilizzabile per il confezionamento delle dosi, oltre alla somma di 1.265 euro in contanti, ritenuta riconducibile all’attività illecita.

Le sostanze sequestrate sono state sottoposte ad accertamenti preliminari mediante narcotest, che hanno fornito esito positivo per le rispettive tipologie di stupefacente.

L’arresto

Alla luce degli elementi raccolti, in particolare dell’ingente quantitativo di droga rinvenuta, della varietà delle sostanze e della presenza di materiale destinato alla pesatura e al confezionamento, l’uomo, sentito il Pm di turno presso la Procura della Repubblica di Monza, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e successivamente tradotto presso la locale Casa Circondariale, in attesa dell’udienza di convalida.