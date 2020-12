Nella notte a Limbiate a fuoco un’auto e un furgone FOTO

Intervento dei vigili del fuoco nella notte appena trascorsa a Limbiate. I pompieri hanno lavorato a lungo per spegnere un’auto e un furgone in fiamme.

Nella notte a Limbiate a fuoco un’auto e un furgone

In base a quanto è stato possibile ricostruire fino questo momento l’allarme è scattato intorno alle 23.30 in via Guido Rossa a Limbiate per un’autovettura in fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Bovisio Masciago. Non ci sono stati feriti.

Dopo pochi minuti è scattata la richiesta di intervento per un altro mezzo a fuoco, un furgone, sempre a Limbiate. In questo caso a portarsi sul posto, in via Luigi Settembrini, sono stati i pompieri di Lissone. Sono in corso indagini.

