Nella notte auto investe pedone sulla Monza-Saronno, paura per un 21enne. Soccorsi allertati in codice rosso poco prima della una a Nova Milanese, ferito un giovane trasferito poi all'ospedale San Gerardo di Monza.

Auto investe pedone, soccorsi allertati in codice rosso

L'investimento è avvenuto quando mancavano una decina di minuti alla una, lungo la Monza-Saronno. Un'auto, per motivi in via di accertamento, ha investito un pedone. A terra è finito T.S., un 21enne. L'intervento del 118 è stato attivato in codice rosso. Sul posto si sono portati gli operatori della Croce Rossa di Varedo e l'automedica. Il giovane ha riportato un trauma cranico e una ferita all'arto superiore. Dopo le prime cure, è stato trasferito in codice giallo al San Gerardo. Toccherà ai Carabinieri, chiamati a ricostruire l'accaduto, accertare anche le eventuali responsabilità.