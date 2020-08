Nella notte due cadute e una intossicazione etilica. I soccorsi si sono portati a Vimercate e Desio per soccorrere due 25enni e un uomo di 56 anni.

I primi ad effettuare soccorso, la scorsa notte sono stati i volontari della Croce rossa di Monza e Brianza, intervenuti a Vimercate, in largo Europa, per la caduta di una 25enne. La giovane è stata soccorsa intorno a mezzanotte e mezza dal personale sanitario intervenuto sul posto insieme ai Carabinieri del gruppo Compagnie Monza. L’intervento del 118 si è concluso in posto, senza trasferimento in ospedale.

Poco prima dell’una invece la Croce rossa di Desio e l’automedica si sono portate a Desio, in via Mascagni, dove è stato soccorso un uomo di 56 anni che si è sentito male dopo aver bevuto troppo. Sul posto si è reso necessario anche l’intervento dei Carabinieri di zona. Il 56enne è stato visitato e poi trasportato in ospedale a Desio in codice verde per ulteriori accertamenti.

Infine, intorno all’una e trenta, un’altra 25enne è stata vittima di una caduta a Vimercate, questa volta in piazza Marconi. A prestare le prime cure ci hanno pensato i volontari di Avps Vimercate che hanno escluso complicazioni e non hanno disposto il trasferimento in ospedale.

