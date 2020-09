Nella notte due incidenti a Desio e in SS35. Ferite due giovani di 26 e 22 anni.

Nella notte due incidenti a Desio e in SS35

Sono due gli incidenti che si sono verificati nella notte tra martedì e oggi, mercoledì 30 settembre. Il primo intorno all’una e trenta a Desio. In base a quanto diffuso da Areu si tratterebbe di una 22enne caduta dalla bicicletta mentre percorreva via Matteotti. Sul posto sono subito intervenuti i volontari della Croce verde lissonese che hanno prestato le prime cure alla ragazza per poi trasportarla in codice giallo in ospedale a Desio.

Poco prima delle tre invece la Croce rossa di Cesano si è portata in SS35 dove, all’altezza di Cesano Maderno, un’auto è finita contro un ostacolo. Ferita in modo serio una ragazza di 26 anni trasportata in codice giallo in ospedale a Desio. Rilievi affidati alla Polstrada di Milano.

Investimento a Lissone

Infine nella serata di ieri segnaliamo un incidente avvenuto a Lissone in viale Martiri della Libertà intorno alle 22.15. In base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza si tratterebbe di un 44enne investito mentre era in bicicletta. Sul posto i volontari del soccorso locale e i Carabinieri della Compagnia di Desio. Il 44enne è stato trasportato al Pronto soccorso del San Gerardo in codice verde.

TORNA ALLA HOME