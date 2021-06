Notte movimentata per i soccorritori brianzoli. Tra le ore notturne e la serata di ieri sono stati diversi gli interventi sul territorio, soprattutto per intossicazioni da alcol.

Nella notte in Brianza incidente tra auto e due intossicazioni

Alle 5.30 di questa mattina i volontari della Croce rossa di Villasanta e della Croce rossa MB hanno raggiunto viale Fermi a Monza per un incidente tra due auto all'altezza del civico 27. Sul posto, oltre ai soccorritori, si sono portati gli agenti della Polizia locale cittadina. Due le persone rimaste ferite a seguito del sinistro: si tratta di un 32enne e di un 66enne. Le ambulanze, dopo le cure dei soccorritori, sono ripartire verso gli ospedali monzesi in codice giallo e verde.

Sempre nella notte segnaliamo due interventi per intossicazione dal alcol: il primo a Seregno intorno alle 3.20 quando in via Fallaci è stata soccorsa una ragazza di 24 anni, poi trasportata all'ospedale di Desio. E il secondo a Giussano poco prima delle 4. In quest'ultimo caso a intervenire sono stati i volontari della Croce bianca locale che hanno prestato le prime cure a un 45enne poi accompagnato in codice verde in ospedale a Carate.

I soccorsi nella serata di ieri

Poco dopo la mezzanotte invece la Croce rossa di Lentate è intervenuta nella frazione di Cimnago per prestare le prime cure a un 17enne rimato ferito, fortunatamente in modo non grave, a seguito di una caduta da moto. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno per i rilievi del caso. Il ragazzino è stato poi trasportato in codice verde all'ospedale di Desio.

Infine nella serata di ieri, venerdì 18 giugno, segnaliamo un altro soccorso per intossicazione a Monza: trasportato al San Gerardo per accertamenti un 50enne soccorso in via Pesa del Lino. A Desio invece intorno alle 21 è stato soccorso un 57enne dopo una caduta da bici in via Santi Siro e Materno. Gli accertamenti medici sono stati affidati ai volontari di Seregno soccorso che hanno poi trasportato in 57enne in ospedale a Desio in codice verde.