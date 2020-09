Nella notte intossicazioni e cadute: tre persone in ospedale. Intervento dei soccorritori a Lissone, Seregno e Monza.

Due interventi di soccorso per cadute in strada e un intervento per intossicazione da alcol. I soccorritori nella notte tra venerdì e oggi, sabato 26 settembre, hanno effettuato soccorso a Lissone, Seregno e Monza.

Intorno all’una e venti i volontari della Croce rossa di Monza e Brianza si sono portati in via Borsa a Monza dove hanno soccorso un uomo di 45 anni, rimasto lievemente ferito a seguito di una caduta in strada. Il 45enne, dopo le cure sul posto, è stato caricato in ambulanza e trasportato al Policlinico in codice verde.

Buone anche le condizioni del 38enne soccorso a Seregno per intossicazione da alcol. L’uomo è stato visitato sul posto dai volontari del soccorso locali che lo hanno raggiunto nei pressi di galleria Mazzini, e poi trasportato in codice verde all’ospedale di Desio.

Infine segnaliamo un’altra caduta, poco dopo le due, in via Ferrucci a Lissone. Qui i volontari della croce verde locale hanno soccorso un 25enne poi trasportato in codice verde al San Gerardo di Monza.

