Un solo intervento di soccorso nella notte tra mercoledì e oggi, giovedì 20 agosto, in Brianza. Si tratta di un uomo di 62 anni che si è sentito male a Seregno.

Nella notte malore per un 62enne

Intorno a mezzanotte sul posto, in via Colzani, sono intervenuti i volontari del soccorso locale che dopo aver escluso gravi conseguenze hanno trasportato il 62enne in codice verde all’ospedale di Desio.

Nella serata di ieri invece segnaliamo un 33enne visitato il via De Gasperi a Triuggio dai volontari della Croce bianca di Besana. L’uomo, in base a quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, sarebbe rimasto coinvolto in un evento violento dalle modalità non note. Sul posto, intorno alle 23, oltre ai soccorritori si sono portati anche i Carabinieri. Il 33enne è stato trasportato in codice verde all’Ospedale San Gerardo di Monza.

Intorno alle 22.30 a Varedo è stato soccorso un 21enne, infortunatosi sul luogo di lavoro. Le prime cure al ragazzo sono state prestate dai volontari della Croce rosa di Desio che hanno disposto il trasferimento in ospedale a Paderno Dugnano in codice verde per ulteriori accertamenti.

