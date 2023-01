Nella notte otto persone coinvolte in un incidente a Vimercate, quattro 19enni. Diverse le chiamate del 118, la prima da Ornago intorno alla una per un ribaltamento in cui sono state coinvolte tre persone di 28, 31 e 58 anni. Attivato in codice rosso, ma fortunatamente si è rivelato meno grave di quanto sembrasse in un primo momento.

Otto persone coinvolte in un incidente a Vimercate

Dopo un intervento a Lissone per un'auto fuori strada, alle 2,20 lo schianto a Vimercate. Otto le persone che viaggiavano sulle auto, sette giovanissimi, di età compresa tra i 18 e i 20 anni. Tra questi anche una ragazza di 18 anni, e una donna di 51. Giallo il codice con cui è stato richiesto ai soccorritori di portarsi sul posto. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. Da segnalare anche un intervento con ambulanza lungo la Statale 36, in zona Cinisello e a Lissone per intossicazione etilica.

Interventi a Concorezzo, Monza e Lissone

Sempre nel Vimercatese, aggredita una 26enne a Concorezzo. E' accaduto intorno alle 7.30 in via Rimembranze . La giovane, soccorsa in codice giallo, è stata poi trasportata all'ospedale San Gerardo di Monza. Alle 8 intervento a Monza in via Vittorio Emanuele per una donna di 50 anni caduta al suolo. Codice rosso per la chiamata delle 8.30 al servizio di emergenza-urgenza. A Lissone, in via Gramsci, si è portata un'ambulanza della Croce Verde lissonese. Coinvolto un 25enne.