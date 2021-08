Un solo incidente nella notte in Brianza: poco prima delle due si è verificato un ribaltamento in Statale 36, tra Veduggio e Briosco.

Nella notte ribaltamento in Statale 36

In base alle informazioni riportate dall'Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro è avvenuto in direzione Milano, tra Veduggio e Briosco. Sul posto si sono portati i volontari della Croce bianca di Giussano, oltre agli agenti della Polizia stradale di Milano. Un giovane di 22 anni ha riportato lievi ferite.

Intossicazione a Carate

Poco dopo la mezzanotte invece a essere soccorso è stato un 52enne. L'uomo, dopo qualche bicchiere di troppo si è sentito male ed è stato necessario l'intervento dell'ambulanza, proveniente da Besana. I soccorritori, giunti in via Milano a Carate Brianza, hanno escluso serie complicazioni e hanno poi trasportato il 52enne in ospedale a Monza per tutti gli accertamenti del caso.