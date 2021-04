Due interventi di soccorso nella notte appena trascorsa in Brianza. Poco dopo le due un 23enne soccorso a Monza per intossicazione da sostanze pericolose. Un’ora più tardi un 38enne trasportato in ospedale a seguito di un incidente a Bovisio.

Nella notte un incidente e una intossicazione

Nel dettaglio a Monza sono intervenuti i volontari della Croce rossa di Monza e Brianza. Alle 2.15 gli operatori del 118 si sono portati in via Grassi dove hanno soccorso un ragazzo di 23 anni che si sarebbe sentito male a causa di una intossicazione da sostanze pericolose. Il giovane, dopo le cure mediche sul posto, non è stato portato in ospedale.

Un’ora più tardi invece si è verificato un incidente tra due auto in via Oberdan a Bovisio Masciago. Dopo la chiamata al 118 sul posto si sono portati i volontari della Croce bianca di Cesano che hanno prestato le prime cure ad un 38enne rimasto coinvolto nel sinistro. L’uomo è stato poi portato in ospedale a Desio per tutti gli accertamenti del caso, in codice giallo. Rilievi a cura dei Carabinieri della comapagnia di Desio.