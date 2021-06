Due interventi di soccorso nella notte appena trascorsa: poco dopo mezzanotte una 23enne è stata trasportata in ospedale per intossicazione alimentare, una 59enne per una caduta.

Nella notte un’intossicazione e una caduta: soccorse due persone

I soccorsi per la 23enne sono scattati intorno a mezzanotte e dieci. La giovane è stata soccorsa sulla Sp2 a Concorezzo dai volontari di Avps Vimercate. Arrivati in codice giallo, dopo le prime cure prestate alla ragazza, i sanitari hanno subito escluso gravi conseguenze per poi trasportarla in codice verde al Policlinico di Monza.

Intorno a mezzanotte e quaranta sono stati invece i volontari della Croce verde lissonese a soccorrere la 59enne rimasta coinvolta in una caduta in via Statuto a Lissone. La donna si è ripresa quasi subito ma è stata comunque caricata sull’autolettiga e trasportata in codice verde al San Gerardo.

Incidente a Carate ieri sera

Nella serata di ieri, martedì, segnaliamo anche un incidente avvenuto in via Pirandello a Carate Brianza in cui è rimasto ferito in modo serio un giovane di 19 anni. In base a quanto diffuso da Areu il ragazzo, probabilmente con la propria vettura, è finito contro un ostacolo poco dopo le 23.30 all’altezza del civico 12 di via Pirandello. Sul posto si sono portati i Carabinieri e i volontari di Seregno Soccorso. Il giovane è stato poi trasferito al San Gerardo in codice giallo.