Nei guai un 31enne nato a Napoli con precedenti e un 36enne con residenza in provincia di Varese

Operazione antidroga della polizia locale di Meda in “trasferta” a Bovisio Masciago. Nelle prime ore del pomeriggio di lunedì 21 ottobre, gli agenti hanno arrestato due persone, un 31enne nato a Napoli con precedenti e un 36enne con residenza in provincia di Varese.

Nell’appartamento cocaina, ecstasy, metanfetamina e droga sintetica, due arresti

In un appartamento di via Tonale nel quale si erano trasferiti da pochi giorni sono state trovate varie sostanze, un mix di cocaina, ecstasy, metanfetamina in modiche quantità, oltre a 4 grammi di metadone e 12 di Mdvp, droga sintetica con proprietà stimolanti simili a quelle della coca.

La polizia si è presentata per eseguire un decreto di perquisizione emesso dalla procura di Monza, e ha scoperto le sostanze illecite nascoste in un vaso da esterno.

A riprova del coinvolgimento dei due nel commercio di stupefacenti, sono stati trovati anche sette diversi telefoni cellulari, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 23 ‘bong’, ossia le pipe ad acqua utilizzate in prevalenza per assumere hashish e marjiuana.