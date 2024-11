Nell'auto con 300 chili di rame rubato: fermato e denunciato dai Carabinieri

Nella mattinata di ieri mercoledì 6 novembre, i Carabinieri della stazione di Villasanta hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Monza, un 31enne di origini albanesi per il reato di ricettazione: in auto aveva 300 chili di rame rubato.

L'operazione dei Carabinieri

I militari, durante il sevizio di perlustrazione eseguito in arco orario notturno, in via Confalonieri di Villasanta, hanno proceduto al controllo di un’autovettura che aveva attirato la loro attenzione per l’andatura insolita, in quanto, alla vista della pattuglia, era passata da una velocità bassa, ad una più sostenuta. All’atto del controllo il conducente è apparso inspiegabilmente agitato. L’uomo presentava gli abiti sporchi di terra e fango e questo ha ulteriormente insospettito i Carabinieri, che hanno effettuato un’ispezione dell’abitacolo, a seguito di cui, nel bagagliaio e sui sedili posteriori, hanno rinvenuto un notevole quantitativo di rame, suddiviso in 26 bobine.

In auto 300 chili di rame rubato

La perquisizione veicolare ha consentito di rinvenire anche un cutter con una lama retrattile di 11 centimetri, anch’esso imbrattato di fango. L’uomo, residente a Villasanta, non è stato in grado di fornire valide indicazioni circa la provenienza del pregiato materiale, risultato avere un peso complessivo di oltre 300 chilogrammi e che pertanto, essendo stato ragionevolmente ritenuto di provenienza illecita per modalità del rinvenimento e del trasporto, è stato sottoposto a sequestro unitamente al coltello e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Sono in corso le indagini per individuare il sito di provenienza del materiale.