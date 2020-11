Nelle Farmacie AEB è attivo il servizio gratuito di consegna farmaci: si tratta di un’opportunità di cui possono beneficiare i cittadini di Seregno, Biassono, Besana, quartiere San Carlo di Desio e Birone di Giussano.

Un aiuto in più per chi ha necessità di farmaci a domicilio arriva dalle Farmacie AEB. Per i cittadini residenti a Seregno, Biassono, Besana in Brianza, Quartiere San Carlo di Desio e Birone di Giussano è possibile richiedere gratuitamente la consegna di farmaci e parafarmaci a domicilio.

Un’opportunità che in questo momento di emergenza sanitaria può essere davvero utile a molti. Per chi volesse usufruire del servizio è possibile fare richiesta dei prodotti di cui si ha necessità in diversi modi: attraverso l’App Pharmap, il sito web www.pharmap.it, oppure chiamando lo 02 87176193.

Attraverso l’App o il sito è sufficiente inserire il proprio indirizzo, scegliere la farmacia AEB più vicina, cercare i prodotti necessari e richiedere la consegna.

Tutti i dettagli a questo link

