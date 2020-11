Nell’officina aveva oltre sette chili di droga

Nell’officina aveva automobili, pezzi di ricambio, attrezzi e… sette chili di droga. Per questo un 26enne di Cesano Maderno è stato arrestato

Il blitz, l’officina e la droga

L’intervento dei Carabinieri di Monza in una officina di Cesano Maderno in realtà era legato a un ordinario controllo e a verificare la regolarità amministrativa dell’attività: giunti in officina hanno trovato il proprietario, un 26enne di Cesano Maderno, intento a riparare un’autovettura di sua proprietà e nel corso dell’ispezione ai locali hanno fatto la scoperta: sei confezioni in chellophane sottovuoto contenenti marijuana, del peso complessivo di 5,1 chilogrammi, 22 panetti di hashish, del peso complessivo di 2,2 chilogrammi, un maxi rotolo industriale di pellicola trasparente e un bilancino elettronico perfettamente funzionante, utilizzati per confezionare la droga.

Il 26enne, che non ha fornito spiegazioni circa la provenienza e la destinazione dello stupefacente, è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa circondariale di Monza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I carabinieri proseguono le indagini per risalire i canali di approvvigionamento e contrastare l’attività di spaccio sulla piazza brianzola.

TORNA ALLA HOME PAGE