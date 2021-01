Nell’ultima settimana sono tornati a crescere contagi e morti per Covid. La linea dei nuovi positivi era piuttosto piatta da quindici giorni, ora è risalita.

Nell’ultima settimana sono cresciuti contagi e morti

La preoccupazione che c’è a livello nazionale e regionale, che ha indotto il governatore della Lombardia Attilio Fontana a posticipare le lezioni in presenza alle scuole superiori su consiglio del Comitato tecnico scientifico regionale, si riflette anche nei numeri di contagi e decessi che abbiamo registrato in quest’ultima settimana nella Provincia di Monza e della Brianza.

Da lunedì 4 gennaio ad oggi, domenica 10 gennaio 2021, i nuovi contagiati hanno sfiorato il migliaio, sono stati precisamente 985. Nelle due settimane precedenti, si erano attestati intorno agli 800, precisamente 795 e poi 810. Dati sicuramente influenzati da un minor numero di tamponi legato alle festività.

Per questo a preoccupare più che il numero dei contagi è quello della percentuale di positivi sui tamponi effettuati, che continua a salire. In Lombardia era intorno al 10% ieri, salito al 13% oggi.

Preoccupa un altro numero tornato a crescere dopo settimane, quello dei decessi. Nella settimana a cavallo di Capodanno erano stati 22, quella prima 40. In quella che ci siamo lasciati alle spalle sono stati 31. Da inizio pandemia a causa del Covid nella nostra Provincia hanno perso ufficialmente la vita 1.823 persone, 43 di queste nel nuovo anno.

I contagi in Provincia di Monza e Brianza stanno per raggiungere quota 50mila, ad oggi siamo precisamente a 49.643 (5,68% dell’intera popolazione), ricordando sempre che in questa cifra sono compresi gli attualmente positivi, le persone guarite e quelle purtroppo decedute.

TORNA ALLA HOME PAGE