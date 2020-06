No al razzismo: Sardine in piazza a Monza. Manifestazione a supporto del movimento Black Lives Matter, le vite dei neri contano. Appuntamento venerdì 12 giugno a partire dalle 20 in piazza dell’Arengario.

No al razzismo: sardine in piazza a Monza

“Il 25 maggio 2020 a Minneapolis George Floyd muore perché un poliziotto si siede su di lui, premendo con il ginocchio sul collo. La polizia ha parlato di un’emergenza medica, che George stava male già prima, ma le immagini parlano da sé. Uno dei passanti, infatti, ha filmato un video in cui l’omicidio è evidente. Sono 9 strazianti minuti, nei primi tre George supplica il poliziotto di spostarsi perché sta soffocando, poi esanime chiude gli occhi e spira ma neanche in quel momento il ginocchio si sposta.

“Quattro poliziotti sono rimasti indifferenti alla sofferenza di un uomo e alle richieste imperanti dei passanti di lasciarlo respirare. A seguito di questo episodio, in diverse città Usa sono scoppiate diverse proteste in risposta all’abuso di potere che le forze dell’ordine statunitense continuano a perpetrare nei confronti della comunità afroamericana”.

Con queste parole il movimento 6000 Sardine di Monza e Brianza annuncia la manifestazione programmata per venerdì 12 giugno a Monza, un’iniziativa come le tante che si sono già tenute in alcune città italiane e in varie parti del mondo per dire no al razzismo.

“Supportiamo anche noi il movimento Black Lives Matter con un flash-mob in memoria di George Floyd e di tutti coloro che come lui sono state vittime di soprusi da parte della polizia statunitense”.

L’appuntamento è per venerdì 12 giugno a partire dalle 20 in piazza Roma (Arengario) a Monza. L’invito è a vestirsi di nero e presentarsi senza bandiere o simbolo di partito. A tutti i partecipanti è richiesto di indossare la mascherina e di mantenere una distanza di 1,5 metri gli uni dagli altri.

