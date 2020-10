“No mozziconi a terra”, Desio aderisce all’accordo firmato con Striscia la Notizia

No mozziconi a terra. Il Comune di Desio aderisce alla campagna nazionale lanciata dalla nota trasmissione di Canale 5 ‘Striscia la Notizia’ contro il diffuso malcostume di gettare per strada i mozziconi di sigaretta, uno dei rifiuti più inquinanti al mondo.

L’iniziativa ha preso il via con la sottoscrizione dell’accordo tra il Sindaco Roberto Corti e il popolare programma TV:

“Ho firmato ben volentieri. Come Amministrazione ci impegniamo ad applicare la normativa in vigore, a comunicarne il contenuto ai cittadini e a rendicontare alla redazione del TG satirico i risultati raggiunti entro tre mesi dalla firma del patto”.

Il progetto, promosso in diversi Comuni d’Italia, intende sensibilizzare i cittadini verso un maggior rispetto dell’ambiente, attivando le Amministrazioni ad installare nuovi portacenere nei vari contesti urbani.

“Abbiamo aderito subito perché si tratta di una battaglia di civiltà per la salvaguardia dell’ambiente – spiega l’Assessore all’Ambiente Stefano Bruno Guidotti. La normativa c’è e intendiamo farla rispettare. Ci muoveremo anche sul piano dell’informazione e della comunicazione per una campagna mirata a un maggiore rispetto delle aree pubbliche. Ecco perché invito i fumatori a un maggiore senso civico, rispettando le regole, che vietano di buttare i mozziconi di sigaretta per terra, per difendere lo spazio condiviso in cui tutti viviamo”.