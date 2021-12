No-vax muore di Covid, l'appello della cugina agli amici: "Vaccinatevi"

Cesano Maderno

Il settantenne si è spento all'ospedale di Cremona, dove era stato trasferito a fine novembre dal San Gerardo di Monza.

"Non fate come lui: vaccinatevi. Non lasciate che sia morto invano". La voce rotta dal pianto, dalla sua casa di Cesano Maderno Paola, cugina di Palmiro Alghisi, convinto no-vax, lancia un accorato appello a tutti quelli - tantissimi - che lo conoscevano e gli volevano bene.

No-vax muore di Covid, la cugina: "Vaccinatevi"

Il "gigante buono" di Molinello è morto lunedì 13 dicembre 2021 all’ospedale di Cremona, dove era stato trasferito a fine novembre in condizioni gravissime, dal San Gerardo di Monza. Se l’è portato via il Covid che aveva sempre sottovalutato. Aveva 70 anni. "Lo dico con il cuore in mano, a tutti quelli che conoscevano e volevano bene a Palmiro, che era amico di tutti a Cesano: vaccinatevi, vi prego. Fatelo per voi e per i vostri cari".

"E' salito sull'ambulanza e non l'ho più visto"

Alghisi era stato ricoverato in ospedale a Monza il 24 novembre. "Abbiamo chiamato l’ambulanza e quando è salito a bordo è stata l’ultima volta che l’ho visto - racconta la cugina - Al San Gerardo di Monza gli è stata subito riscontrata una polmonite bilaterale e il giorno dopo è stato ricoverato nel reparto Malattie infettive con un supporto respiratorio". Poi il peggioramento e il trasferimento a Cremona. Le esequie del 70enne sono state celebrate ieri mattina, venerdì 17 dicembre, nella chiesa di San Pio X di Molinello, il quartiere di Cesano Maderno dove viveva. Anche dall'altare, durante la cerimonia funebre, è partito un accorato appello al vaccino.