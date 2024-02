Nodo Seveso e raddoppio ferroviario: lavori in via Sanzio

Nell'ambito dei lavori di potenziamento del nodo Seveso e del raddoppio ferroviario della tratta Seveso-Meda e Seveso-Camnago intervento di demolizione della struttura usata per la sosta delle bici e della recinzione.

Lavori al via

Sono iniziati mercoledì 31 gennaio, i lavori in via Sanzio a Seveso nell'ambito del potenziamento del nodo di Seveso e del raddoppio ferroviario delle tratte Seveso-Camnago e Seveso-Meda. L'impresa incaricata ha iniziato a provvedere alla rimozione della struttura utilizzata per la sosta delle biciclette. Delle due verrà abbattuta quella più a "nord", collocata a destra guardando i binari da via Sanzio.

Lunedì sera il Consiglio comunale

Oltre alla struttura, già deteriorata, che ospita i parcheggi per le biciclette, si intende provvedere alla demolizione anche della recinzione, del muretto di confine e di eventuali altri elementi interferenti. L'accesso venutosi a creare, ad uso dell'impresa, è stato opportunamente delimitato e protetto con idonea recinzione. Nel frattempo lunedì 5 febbraio, in Fla, si terrà un Consiglio comunale in cui è prevista la partecipazione dei vertici di Ferrovie Nord che aggiorneranno sui lavori per la costruzione del sottopasso.