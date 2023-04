Una notizia che mai avremmo voluto dare. Il 19enne che questa mattina è stato colpito da un malore mentre si trovava in auto a Usmate Velate purtroppo non ce l'ha fatta: il suo cuore ha smesso di battere poco dopo l'arrivo in ospedale.

Non ce l'ha fatta il 19enne colpito da un malore improvviso

Le sue condizioni, già debilitate da un quadro clinico personale complicato, erano apparse già molto gravi all'arrivo dei soccorsi: purtroppo il malore di questa mattina si è rivelato fatale. La vittima è un ragazzo di 19 anni di origine marocchine con importanti problemi di salute dalla nascita, residente con la famiglia in via Anna Frank, proprio dove questa mattina poco dopo le 9.30 si era sentito male.

Inutili i soccorsi

Sul posto si era precipitata un'ambulanza e un'automedica. Dopo le prime urgenti cure sul posto, la situazione pareva essere tornata sotto controllo, ma i paramedici avevano optato per il trasferimento in ospedale. Sull'ambulanza, tuttavia, le condizioni del giovane sono precipitate improvvisamente. Arrivato in codice rosso al San Gerardo di Monza, è deceduto nel giro di pochi minuti nonostante i disperati tentativi di rianimazione.