Non ce l'ha fatta il 52enne soccorso nell'abitazione in fiamme a Cesano

Non ce l'ha fatta l'uomo di 52 anni soccorso questa mattina, martedì 9 luglio, insieme all'anziana madre in un'abitazione in corso Roma a Cesano Maderno dove, per cause ancora da chiarire, intorno alle 9 si è sviluppato un incendio.

L'uomo, soccorso dai Vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza e affidato alle cure del personale Areu era stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Desio con manovre di rianimazione in corso. Purtroppo, nonostante i medici abbiano fatto di tutto per salvarlo, è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale.

Resta forte anche la preoccupazione per la madre del 52enne, una donna di 82 anni, anche lei salvata dai Vigili del fuoco e poi trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso con ustioni di secondo terzo grado in diverse parti del corpo.

Sulle cause dell'incendio sono in corso indagini: sul posto questa mattina erano presenti, oltre ai Vigili del fuoco, anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale di Cesano Maderno

