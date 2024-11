Tragedia a Sulbiate. Un bimbo di pochi mesi, che era stato colto da un grave malore nella giornata di lunedì 18 novembre, purtroppo non ce l'ha fatta.

Non ce l'ha fatta il bimbo colpito da malore

Il piccolo si è spento nella serata di ieri, mercoledì 20 novembre, all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato portato d'urgenza in elisoccorso.

L’allarme era scattato, come detto, nella mattinata di lunedì, quando il neonato ha iniziato a non stare bene. Immediata la chiamata ai soccorsi che nel giro di pochi minuti hanno portato in centro paese un’ambulanza, automedica e l’elisoccorso che si è alzato in volo da Bergamo.

Lunedì l'arrivo dell'elisoccorso

L’arrivo dell’elicottero in paese ha fatto preoccupare tanti sulbiatesi che hanno iniziato a chiedersi cosa fosse successo vedendo l'elisoccorso atterrare in uno dei campi del paese brianzolo. Sul posto sono accorsi anche i Carabinieri della stazione Bernareggio.

Il piccolo è stato preso immediatamente in carico dal personale medico che lo ha caricato nel giro di pochissimo tempo sull’elicottero che si è di nuovo alzato in volo in direzione dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove nella serata di ieri è arrivata purtroppo la tragica notizia.