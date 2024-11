Non ce l'ha fatta il motociclista coinvolto nell'incidente a Carate Brianza

Non ce l'ha fatta il moticiclista che nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 15 novembre, è rimasto coinvolto in un grave incidente mentre si trovava a Carate Brianza e in sella alla sua due ruote percorreva viale Monte Nero. Il sinistro ha visto la sua moto impattare contro un furgone poco dopo le 13. La vittima è Marco Longoni di Giussano, 61 anni.

Soccorso con traumi multipli e in arresto circolatorio il centauro è stato trasportato in codice di massima gravità presso il Pronto Soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza dove purtroppo è deceduto poco dopo l'arrivo.

Ancora da chiarire le cause dello scontro che, come dicevamo, ha coinvolto anche un furgone guidato da un uomo di 42 anni rimasto illeso. Sul luogo dell'incidente, oltre ai soccorritori, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Carate Brianza e i Carabinieri della Compagnia di Seregno per i rilievi di rito che saranno utili a chiarire la dinamica dell'incidente a ad accertare eventuali responsabilità.

