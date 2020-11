Non ce l’ha fatta la 79enne colta da malore in strada a Vimercate. La donna si era accasciata a terra nel tardo pomeriggio di sabato 31 ottobre, mentre si trovava in via Vittorio Emanuele.

Nonostante la corsa disperata in ospedale, non ce l’ha fatta la 79enne che sabato pomeriggio ha accusato un grave malore mentre si trovava a passeggio a Vimercate. La donna, residente a Concorezzo, si trovava di fronte ad un negozio di ortopedia fra via Vittorio Emanuele e via Cereda quando si è sentita male. Immediata la chiamata al 118 con l’arrivo sul posto dell’ambulanza e di un’auto medica, oltre a Polizia locale e i Carabinieri. Alla donna, dopo che i soccorritori hanno praticato il massaggio cardiaco è stato applicato un massaggiatore automatico e successivamente è stata trasportata in ambulanza in codice rosso in ospedale a Vimercate. Purtroppo nella serata di sabato il decesso.

