Non ce l'ha fatta l'anziano che era stato investito a Lesmo

La vittima, il biassonese Francesco Piazza, era stato centrato da un'automobilista che, abbagliato dal sole, non lo aveva visto camminare sul ciglio della strada

Non ce l'ha fatta l'anziano che ieri, sabato 15 gennaio 2022, era stato investito a Lesmo. La vittima si chiama Francesco Piazza, 70 anni, volto noto del tessuto sociale di Biassono, dove aveva vissuto per moltissimi anni.

L'allarme era scattato poco prima delle 9 di mattina. L'uomo stava passeggiando lungo via Marina, quando, poco distante dall'ingresso laterale dell'oratorio, è stato accidentalmente colpito da un'automobilista che, uscito da un parcheggio e abbagliato dal sole, non lo ha visto. Sul posto, in codice rosso, erano accorse un'ambulanza e un'automedica. Le condizioni di Piazza erano apparse subito disperate e la corsa in ospedale si è purtroppo rivelata inutile: l'anziano è spirato poco dopo il suo arrivo a causa delle profonde ferite subite.

Chi è la vittima

Si è spento così Francesco Piazza, 70 anni, da pochi anni residente proprio in via Marina. Prima di trasferirsi a Lesmo aveva vissuto per moltissimo tempo a Biassono insieme alla moglie Rita e ai propri figli. Volto conosciuto del tessuto sociale, era stato autista del colosso "Rovagnati", per poi dedicarsi al volontariato nell'associazione che cura l'organizzazione della festa di San Martino.