Non ce l'ha fatta l'autotrasportatore di Lissone sentitosi male giovedì a Bellusco

Non ce l'ha fatta l'autotrasportatore di Lissone sentitosi male giovedì mattina in un'azienda di Bellusco. Giuseppe Gironi, 58 anni, era ricoverato in condizioni disperate all'ospedale San Raffaele.

Sabato il decesso

Il decesso è avvenuto nel pomeriggio di sabato 1 luglio 2023, dopo che l'uomo ha lottato per due giorni tra la vita e la morte. L'uomo, come detto, era arrivato all'ospedale San Raffaele in condizioni disperate dopo essersi sentito male in un'azienda di via del Commercio, a Bellusco. Il 58enne era stato soccorso giovedì mattina intorno alle 11.20 in una azienda di via del Commercio. Secondo quanto è stato possibile ricostruire l'uomo, dipendente di una azienda di trasporti e residente a Lissone, era al lavoro in una ditta di Bellusco quando improvvisamente è stato colto da un grave malore, probabilmente un infarto, e si era accasciato a terra.

Il trasporto in elisoccorso

Subito erano stati attivati i soccorsi e sul posto erano giunte l'ambulanza di Avps Vimercate, l'automedica e data la gravità della situazione era stato fatto alzare in volo anche l'elisoccorso proveniente da Milano. Dopo i primi accertamenti sanitari l’operaio è stato immediatamente caricato in elisoccorso e trasportato d'urgenza all'Ospedale San Raffaele di Milano. Sul luogo del malore oltre ai soccorritori erano arrivati anche gli agenti del corpo di Polizia locale Brianza Est e il personale di Ats per tutti gli accertamenti di rito. Dopo due giorni di lotta tra la vita e la morte in ospedale, sabato il decesso.