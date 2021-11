Tragedia

Il sessantenne, che si era sentito male mentre stava viaggiando lungo l'Sp2 al confine tra Trezzo e Busnago, è morto in ospedale.

Non ce l'ha fatta l'uomo che ha avuto un malore mentre era alla guida oggi, giovedì 25 novembre 2021 a Trezzo sull'Adda lungo l'Sp2. Aveva accusato un malore mentre era alla guida di un furgone, aveva quindi perso il controllo e si era schiantato contro un'auto che proveniva dalla corsia opposta.

Non ce l'ha fatta l'uomo che ha avuto un malore mentre era alla guida a Trezzo sull'Adda

E' morto in ospedale al San Gerardo di Monza il sessantenne che si è sentito male oggi, giovedì 25 novembre a Trezzo sull'Adda mentre si trovava alla guida di un furgone. Inutili sono stati i tentativi di rianimarlo sul posto, da parte degli operatori dell'automedica e dei membri dell'ambulanza che erano giunti sul posto pochi minuti dopo il sinistro.

L'incidente

Il fatto è avvenuto, poco dopo le 15 a Trezzo sull'Adda lungo l'Sp2 in prossimità del Maxi zoo. Il sessantenne, proveniente da Busnago, ha avuto un malore e ha perso il controllo del mezzo. Il furgone è quindi finito sul lato opposto della carreggiata finendo frontalmente contro un'auto. Immediata la richiesta di soccorso e dopo pochi istanti sul luogo del sinistro è giunto da Dalmine un mezzo dei pompieri che ha messo in sicurezza i due veicoli e bonificato l'area del sinistro. Sono poi giunte anche due pattuglie della Polizia Locale da Trezzo sull'Adda guidate direttamente dalla comandante Sara Bosatelli. Gli agenti si sono quindi messi a svolgere i rilievi del caso e a dirimere il traffico, che subito dopo il sinistro, si è ingrossato e si sono formate in entrambe le direzioni delle lunghe code. Era stato chiamato anche l'elisoccorso, ma alla fine la vittima è stata portata in ospedale in ambulanza. Purtroppo ogni tentativo di soccorso è stato vano.