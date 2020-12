Non c’è pace per San Carlo, gli scarichi abusivi non si fermano

A Desio, nel quartiere San Carlo, gli scarichi abusivi non si fermano. Questa volta “pannelli di lana di vetro o lana di roccia”, che hanno innescato la miccia.

Nuovi scarichi abusivi a San Carlo

L’ennesimo episodio che ha fatto infuriare il leghista Andrea Villa che, riprendendo un tema su cui era già intervenuto in Consiglio comunale, ha puntato il dito contro la maggioranza e rimarcato: “Questi rifiuti non dovrebbero stare qui. Per qualcuno la soluzione è aspettare che si accumulino montagne di rifiuti e poi farli portare via, spendendo ogni anno migliaia di soldi pubblici. Ma una volta pulita la zona, dopo poco ritorna ad essere una discarica. La soluzione più logica sarebbe quella di agire per individuare i responsabili e sanzionarli come si deve”.

Spesi migliaia di euro in videosorveglianza

Poi ha proseguito: “Sono stati spesi migliaia di euro in videosorveglianza, riempiendo la città di telecamere, senza metterne nemmeno una da queste parti. Forse l’assessore ha ragione a dire che le telecamere servono a poco, ma allora se non servono perché si continuano ad installarle ovunque?”. Da parte sua l’assessore, Stefano Guidotti, ha ricordato: “Nessuno ha detto che le fototrappole non servono. Non sono però uno strumento risolutivo».