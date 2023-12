Non dà sue notizie da un paio di giorni, trovata morta in casa

Triste ritrovamento nella mattinata di oggi, venerdì 29 dicembre, nel centro di Vimercate.

I parenti non riuscivano a mettersi in contatto

Una donna di 68 anni, colf di professione, è stata trovata priva di vita in un appartamento di via Mazzini. A dare l'allarme sarebbe stato un parente. La donna, di origine marocchina, non dava sue notizie pare da un paio di giorni. A dare l'allarme sarebbe stato un parente che, giunto all'abitazione che la 68enne aveva preso in affitto da qualche tempo al primo piano di uno stabile che si affaccia verso piazza Giovanni Paolo II, ha suonato invano al citofono e al campanello. A quel punto ha chiesto l'intervento dei soccorsi.

Accertato il decesso per cause naturali

Poco dopo sul posto si sono portate un'automedica, un'ambulanza e una pattuglia dei carabinieri della stazione di Vimercate. Aperta la porta, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, dovuto a cause naturali.