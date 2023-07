Non lo vedevano da giorni, pensionato trovato morto in casa

Il dramma della solitudine colpisce ancora, questa volta a Mezzago. Venerdì pomeriggio della scorsa settimana, 14 luglio 2023, è stato trovato senza vita, all'interno del suo appartamento di piazza della Chiesa, il corpo di un pensionato di 75 anni, in avanzato stato di decomposizione: secondo le forze dell'ordine la morte risalirebbe ad almeno 3 o 4 giorni prima.

Ad allertare i soccorsi sono stati i vicini di casa

A scoprire il cadavere sono stati i carabinieri di Vimercate intervenuti in una casa privata, un monolocale, dove viveva l'anziano pensionato.

Ad allertare i soccorsi sono stati i vicini di casa i quali, non vedendo il 75enne da qualche giorno e attirati dal forte odore proveniente dall'appartamento, si sono insospettiti e hanno allertato i carabinieri dopo aver provato ripetutamente a suonare il campanello senza tuttavia ottenere risposta.

Il cadavere si trovava in avanzato stato di decomposizione

I carabinieri, accompagnati dai Vigili del Fuoco e dai sanitari del 118, una volta entrati nell'appartamento, dopo aver divelto la porta di ingresso, hanno trovato il corpo del 75enne sdraiato sul letto e privo di vita. L'uomo, classe 48, sarà visitato dal medico legale per stabilire le cause del decesso. Al momento l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un malore ma i carabinieri hanno aperto le indagini per valutare ogni possibilità.

L'uomo, scondo una prima ricostruzione, sarebbe morto diversi giorni fa, senza che nessuno lo cercasse. L'ipotesi più accreditata quella della morte naturale, ma per fugare ogni dubbio la Procura di Monza ha disposto l'autopsia.