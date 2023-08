Non pagano il conto e picchiano il ristoratore, denunciata una 21enne di Vimercate

Sono fuggiti dal ristorante senza pagare il conto. Non contenti, quando sono stati raggiunti dal proprietario, lo hanno pestato con calci e pugni spedendolo in ospedale.

Denunciata anche una giovane di Vimercate

La loro fuga non è però durata a lungo perché poco dopo i due giovani protagonisti della vicenda, una 21enne di Vimercate e un 25enne di Varese, sono stati fermati dalla Polizia.

E' accaduto a Como

Nel primo pomeriggio di ieri, 25 agosto 2024, la Polizia di Stato di Como ha denunciato due cittadini italiani, un comasco di 25 anni con precedenti di polizia e residente a Varese ed una 21enne incensurata residente a Vimercate, responsabili dei reati di insolvenza fraudolenta e lesioni personali.

Sono fuggiti dal ristorante cinese senza pagare il conto

Poco prima delle 14 una pattuglia della Volante è stata inviata in piazza del Popolo, a Como, dove era stata segnalata una lite in strada.

Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno costatato che in realtà i protagonisti della lite erano un ristoratore, un cinese di 47 anni residente a Milano, e due clienti. Hanno accertato che la lite era scoppiata poco prima a causa del mancato pagamento del pranzo da parte di due ragazzi. La 21enne di Vimercate e il 25enne di Varese, dopo aver pranzato nel ristorante, con la scusa di fumare una sigaretta, si sono infatti frettolosamente allontanati senza saldare il conto di 45 euro. Il ristoratore non si è però dato per vinto e li ha inseguiti.

Ristoratore pestato con calci e pugni

Una volta raggiunti i fuggitivi, il titolare del locale ha preteso il pagamento del conto, ma la reazione dei due è stata alquanto violenta.

Il 47enne cinese è stato infatti aggredito da entrambi i ragazzi con pugni e calci. Un calcio, in particolare, lo ha colpito al viso provocandogli la perdita dei sensi e rendendo necessario il suo trasporto all'ospedale Sant'Anna in codice giallo.

Frattura alla mandibola e lieve emorragia cerebrale

Dopo essere stato visitato al pronto soccorso, è stato trattenuto in osservazione per aver riportato una microfrattura alla mandibola e una lieve emorragia cerebrale.

Denunciati a piede libero

I due ragazzi sono stati quindi portati in Questura dove i poliziotti li hanno denunciati in stato di libertà per insolvenza fraudolenta e lesioni personali.