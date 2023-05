Non rientra in carcere dopo il permesso premio: arrestato dai Carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno.

Dopo il permesso premio non è rientrato in carcere

Dopo aver beneficiato di un permesso premio non ha mai fatto rientro nella casa circondariale di Busto Arsizio dove era detenuto per reati legati allo spaccio di stupefacenti. L'uomo, un 35enne di origine tunisina, era detenuto nel penitenziario del Varesotto per scontare una pena di due anni. Lo scorso 27 aprile gli era stato concesso un permesso premio ma da allora di lui si erano perse le tracce.

Rintracciato alla stazione di Cesano Maderno

Su di lui, dunque, pendeva una nota di rintraccio per evasione della Polizia Penitenziaria. La sua fuga, però, è finita la sera del 2 maggio scorso quando, durante i servizi di controllo intensificati dei militari della Tenenza di Cesano Maderno nei pressi della stazione, è stato sorpreso nello snodo ferroviario del Comune brianzolo.

Arrestato, ora è in carcere a Monza

Fermato dagli uomini dell'Arma, il 35enne ha dichiarato di non aver con sé alcun documento, spingendo così i militari ad approfondire le ricerche per risalire alla sua identità. Dal fotosegnalamento è emerso che si trattava proprio del tunisino da ricercare. A seguito del processo per direttissima, i Carabinieri lo hanno trasferito in carcere a Monza, in esecuzione della relativa ordinanza di carcerazione.