Non rispetta gli obblighi e ruba una bici, 20enne pluripregiudicato ai domiciliari

Nonostante beneficiasse all’affidamento in prova ai servizi sociali, ha violato più volte gli obblighi, ha continuato a frequentare pregiudicati e ad assumere di stupefacenti. Infine ha anche rubato una bicicletta, furto registrato dalle telecamere.

Un 20enne, con una sfilza di precedenti, di nuovo in carcere

Una serie di azioni che hanno fatto scattare gli arresti domiciliari per un 20enne di Agrate Brianza, con una sfilza di precedenti penali per reati commessi quando era minorenne.

I reati commessi quando era minorenne

Il ragazzo era già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali dal settembre 2022 con provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano poiché tra il 2017e il 2020, quando ancora minorenne, si era reso responsabile di vari reati, quasi tutti commessi ad Agrate Brianza.

Il primo furto a 14 anni

Nel marzo del 2017, allora poco più che 14enne, al parco Aldo Moro, aveva rubato ad un coetaneo una cassa Bluetooth.

Nel febbraio del 2018, sempre ad Agrate Brianza, si era reso protagonista di una tentata rapina in danno di un coetaneo; pochi giorni dopo ad Angolo Terme (BS) era stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale in concorso, in quanto insieme a due coetanei affacciandosi dalla finestra della comunità per minori alla quale era affidato, aveva rivolto insulti all’indirizzo di una pattuglia dei carabinieri che stava svolgendo un posto di controllo piazza antistante.

Aveva anche aggredito la madre

Nel dicembre del 2019, sempre Agrate Brianza, era stato denunciato per concorso in rissa e danneggiamento.

Nel gennaio del 2020, era stato fermato per lesioni nei confronti della madre: durante una lite in casa per futili motivi aveva impugnato la rotella per tagliare la pizza e l'aveva colpita ad una mano provocandole un taglio ad una mano. La donna era stata trasferita all’ospedale di Vimercate e e dimessa con 10 giorni di prognosi.

Condannato a 5 anni e 2 mesi

Per tutti questi reati era stato condannato ad una pena cumulativa di 5 anni e 2 mesi.

Eppure, nonostante beneficiasse all’affidamento in prova ai servizi sociali, ha ripetutamente violato gli obblighi e le restrizioni di movimento. Inoltre, ha continuato a frequentare pregiudicati e ad assumere di stupefacenti. Infine il ragazzo si è reso protagonista anche del furto di una bicicletta, evento registrato dalle telecamere presenti.

Ai domiciliari, devo scontare ancora 3 anni

Una raffica di violazioni che, comunicate dai comunicate dai Carabinieri della stazione di Agrate, hanno indotto il Tribunale per i Minorenni di Milano ad emettere ordinanza che ha sostituto l'affidamento in prova ai servizi sociali con quella della detenzione domiciliare dovendo scontare ancora una pena residua pari a 3 anni e 16 giorni.