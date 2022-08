Non rispettano l'obbligo di firma, rapinatori finiscono ai domiciliari

Non hanno rispettato l'obbligo di firma in caserma. Così due rapinatori sono stati arrestati e posti ai domiciliari.

Rapinatori finiscono ai domiciliari

Ieri pomeriggio, mercoledì 24 agosto, i carabinieri del Comando della stazione di Seregno hanno dato esecuzione all’aggravamento della misura cautelare dell’obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria, trasformata in quella degli arresti domiciliari, nei confronti di due fratelli di 22 e 27 anni residenti a Seregno. I militari, in seguito al mancato rispetto da parte dei due ventenni delle prescrizioni loro imposte, hanno proposto l’inasprimento della misura cautelare, che il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto congruo individuare negli arresti domiciliari.

Erano stati arrestati ad aprile

I due fratelli, con numerosissimi precedenti alle spalle per svariati reati contro il patrimonio, lo scorso aprile si erano resi protagonisti di un tentativo di furto sfociato poi in rapina all’interno del supermercato Carrefour Market h24 di Cesano Maderno. In quella occasione, il tempestivo arrivo delle gazzelle dell’Arma aveva permesso l’interruzione dell’azione criminosa. I due fratelli erano stati arrestati e, dopo l’udienza di convalida, erano stati obbligati a presentarsi quotidianamente dai Carabinieri. Proprio dal mancato rispetto della misura è scaturito la messa agli arresti domiciliari.