Non risponde al fidanzato, trovata morta in casa

Quando i Vigili del fuoco sono riusciti ad entrare nell'appartamento per lei ormai non c'era più nulla da fare.

Trovato nel centro di Vimercate il cadavere di una donna di 39 anni

Tragico rinvenimento nella mattinata di ieri, domenica 9 luglio, nel pieno centro di Vimercate. Il cadavere di una donna di 39 anni è stato trovato all'interno della sua abitazione, in via Garibaldi.

L'allarme lanciato dal fidanzato

L'allarme è scattato, come detto, di prima mattina su segnalazione del fidanzato della donna che dalla sera precedente non riusciva a mettersi in contatto con la 39enne. Dopo essersi recato sotto l'abitazione, un condominio al civico 49 di via Garibaldi, all'angolo con via Cadorna, ha dato l'allarme.

I Vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita accanto al letto

Nel giro di pochi minuti sul posto si sono portati i Vigili del fuoco, i soccorritori del 112 e i Carabinieri. i Pompieri hanno raggiunto l'appartamento al primo piano riuscendo ad accedere all'abitazione da una finestra.

Nessun segno di violenza, si tratterebbe di morte naturale

Il corpo della donna, ormai privo di vita, è stato ritrovato accanto al letto. Il decesso risalirebbe, pare, alla sera precedente e sarebbe riconducibile a cause naturali. Non sono infatti accertati segni di violenza né indizi che possano far pensare ad un suicidio.

La salma è stata trasferita all'Istituto di medicina legale di Milano per l'autopsia.