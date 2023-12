Non rispondeva al citofono, pensionato trovato morto in casa. Spiegamento di soccorsi questa mattina, giovedì, in pieno centro a Varedo

Pensionato trovato in casa senza vita

Spiegamento di soccorsi questa mattina in pieno centro a Varedo per un uomo che non rispondeva al citofono. Sarebbe stato un malore improvviso la causa del decesso del pensionato di 67 anni trovato in casa senza vita questa mattina, giovedì 30 novembre.

L'allarme prima delle 9

L’allarme è scattato prima delle 9, quando Vigili del Fuoco, ambulanza e Carabinieri della compagnia di Desio si sono precipitati nell’appartamento di via Umberto I, nella piazzetta davanti all’ingresso della ex area Snia dove il varedese abitava da solo. Un amico aveva allertato il 112 perché, nonostante i numerosi tentativi, il pensionato non rispondeva né al telefono e né al citofono e si era preoccupato.

I Vigili del Fuoco entrati in casa

Una volta sul posto, i Vigili del Fuoco sono dovuti entrare nell'appartamento da una finestra, trovando il corpo dell’uomo ormai senza vita: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso che dai primi accertamenti sarebbe dovuto a cause naturali.