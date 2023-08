Non si ferma al semaforo, beccata con oltre 1kg di hashish nel motorino

Non si ferma al semaforo rosso, beccata con oltre 1kg di hashish nel motorino. Protagonista dell'incredibile vicenda una 20enne calciatrice originaria di Bellusco.

E' successo a Roma

Non si ferma al semaforo rosso e viene «pizzicata» con oltre 1 kg di hashish nel sottosella del suo motorino. Incredibile vicenda quella che vede coinvolta una giovane calciatrice originaria di Bellusco e arrestata nei giorni scorsi sulle strade di Roma. Come riportato dagli organi di stampa nazionali, la giovane classe 2003, nata e cresciuta in paese, sarebbe stata bloccata dalla polizia nel pomeriggio di venerdì in via Girolamo Villa, dopo non essersi fermata al semaforo rosso in via Baldo degli Ubaldi, nel quartiere romano dell’Aurelio. Durante i normali controlli eseguiti per elevare la sanzione (nella circostanza la ragazza non ha opposto resistenza, mostrando subito i documenti), la polizia si sarebbe insospettita e avrebbe proceduto con la perquisizione dello scooter su cui viaggiava la 20enne.

L'esito della perquisizione

Una perquisizione che ha riservato agli agenti un’incredibile sorpresa. I poliziotti del commissariato di Primavalle, infatti, hanno rinvenuto nel motociclo guidata dalla ragazza quasi 1.8 kg di hashish, parte dei quali nascosti nel sottosella. Immediato, ovviamente, l’arresto da parte degli agenti visto l’ingente quantitativo di droga rinvenuto nel corso della perquisizione.

