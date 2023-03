Non si ferma all'alt: aveva cocaina nelle mutande

Non si è fermato all'alt dei Carabinieri che lo hanno fermato dopo un inseguimento. E, una volta perquisito, hanno capito il perché: il 31enne non solo non aveva la patente, ma soprattutto aveva nascosto 5 grammi di cocaina nelle mutande

La cocaina nelle mutande

Tutto ha avuto inizio nella notte tra domenica e lunedì quando i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vimercate erano impegnati in un normale controllo alla circolazione stradale nel comune di Caponago sulla sp 215: nei pressi del cimitero comunale hanno incrociato e intimato l’alt a un piccolo Suv, ma il conducente, anziché fermarsi, ha proseguito la marcia tentando di darsi alla fuga.

L'inseguimento è durato poco, con la gazzella che ha ben presto raggiunto il fuggitivo dopo circa 4 chilometri, bloccandolo in via Fermi di Burago di Molgora dopo che l'automobilista non aveva esitato ad attraversare incroci ad alta velocità, fortunatamente data l’ora - le 5 - senza nessun danno per persone e cose.

La perquisizione

Una volta bloccato l’uomo è stato sottoposto a una accurata perquisizione personale e veicolare, rinvenendo all’interno degli slip un involucro di cellophane contenente circa 5 grammi di cocaina. Inoltre è risultato sprovvisto della patente di guida poiché mai conseguita.

Per il 31enne abitante in un comune del Vimercatese sono scattate le manette ed è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre gli è stata pure comminata una sanzione amministrativa per la violazione al vigente Codice della Strada pari a 5.100 euro, mentre il mezzo, non intestato al conducente, è stato sottoposto a fermo amministrativo per mesi 3 e riaffidato in custodia al proprietario intestatario.

Lunedì, in Tribunale a Monza, si è svolto il processo per direttissima con il giudice che ha convalidato l'arresto e imposto al 31enne l'obbligo di firma tutti i giorni presso la Stazione Carabinieri competente.