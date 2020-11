Non si ferma all’alt dei Carabinieri, 20enne arrestato senza patente e con la droga

Non si ferma all’alt dei Carabinieri, arrestato un 20enne a Bovisio Masciago, senza patente e con la droga.

Arrestato un 20enne domiciliato a Desio

I Carabinieri della Stazione di Varedo nel corso dell’ordinario servizio di controllo del territorio hanno tratto in arresto un 20enne di nazionalità marocchina domiciliato a Desio. L’uomo, che viaggiava a bordo di uno scooter, sprovvisto di patente, non si è fermato all’alt dei militari dell’Arma, impegnati in un posto di controllo nel territorio di Bovisio Masciago.

Il marocchino ha cercato di liberarsi della droga

Raggiunto dai Carabinieri, ha cercato di liberarsi della droga che aveva con sé, gettando nei campi un involucro in plastica successivamente recuperato dai militari. All’interno erano contenute 9 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 5 grammi. Sono stati sequestrati anche 640 euro ritenuti provento dell’attività illecita.

Sanzionato anche per violazioni al Codice della strada

Il 20enne è stato poi sanzionato anche per violazioni al Codice della strada. Era sprovvisto di patente, in più la sanzione riguarda la violazione della normativa anti-Covid perché, senza giustificato motivo, il 20enne è stato controllato in un Comune diverso rispetto a quello di abituale dimora.